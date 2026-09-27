अकराबाद सड़क हादसा: बाइक कुत्ता से टकराई, दंपती घायल, उपचार के लिए सीएचसी में कराया भर्ती
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sun, 27 Sep 2026 05:47 PM IST
सार
लाखन सिंह अपनी पत्नी सुमन रानी के साथ बाइक से नोएडा जा रहे थे। अचानक एक कुत्ता बाइक के सामने आ गया। कुत्ता से टकराने के बाद बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। दंपती इस हादसे में चोटिल हो गए।
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विस्तार
अकराबाद क्षेत्र के जीटी रोड पर गांव चांदपुर के पास रविवार दोपहर एक बाइक कुत्ता से टकरा गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार दंपती सड़क पर गिरकर घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।
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जिला एटा के थाना अवागढ़ के गांव नरौरा निवासी लाखन सिंह ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वह अपनी पत्नी सुमन रानी के साथ बाइक से नोएडा जा रहे थे। रविवार को करीब दो बजे जीटी रोड पर अचानक एक कुत्ता बाइक के सामने आ गया। कुत्ता से टकराने के बाद बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। लाखन सिंह और उनकी पत्नी सुमन रानी दोनों इस हादसे में चोटिल हो गए। एंबुलेंस कर्मियों ने तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
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पुलिस का बयान
घटना के संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज मिश्रा ने बयान दिया है। उन्होंने बताया कि घायल दंपती को प्राथमिक उपचार दिया गया। उपचार के बाद वे अपने घर वापस चले गए हैं। पुलिस ने मामले की जानकारी ली है।
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