अलीगढ़: छोटे जवां के तालाब में दिखा मगरमच्छ, वन विभाग टीम के पहुंचते ही फिर पानी में घुसा, ग्रामीणों में दहशत

अलीगढ़ में रविवार दोपहर छोटे जवां के पास स्थित एक तालाब में मगरमच्छ देखा गया। तालाब की पटरी पर खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों ने इसे देखा। इस घटना से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है।

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ग्रामीणों ने तुरंत वनविभाग के कर्मचारियों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वनविभाग की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि, टीम के पहुंचने से पहले ही मगरमच्छ तालाब के पानी के अंदर चला गया। वनविभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ने का प्रयास किया। उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि पिंटू सूर्यवंशी से संपर्क किया। वनविभाग ने पिंटू सूर्यवंशी से कहा कि तालाब से पानी निकालते समय उन्हें सूचना दें। इससे मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ा जा सकेगा।छोटे जवां के तालाब में मगरमच्छ दिखने के बाद से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। दोपहर करीब 12:30 बजे मगरमच्छ को तालाब की पटरी पर देखा गया था। ग्रामीणों को आशंका है कि मगरमच्छ खेतों या रिहायशी इलाकों में आ सकता है। वनविभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ने के लिए योजना बनाई है। स्थानीय प्रशासन भी इस मामले पर नजर रख रहा है।