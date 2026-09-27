फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Aligarh Quarsi Flyover Food Street Zone-Parking

अलीगढ़: दो करोड़ से क्वार्सी फ्लाईओवर के नीचे बनेगा फूड स्ट्रीट जोन-पार्किंग, 40 फूड कार्ट और लगेंगी 82 बेंच

Sun, 27 Sep 2026 02:38 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sun, 27 Sep 2026 02:38 PM IST
सार

फ्लाईओवर के 12 पिलर्स के आसपास बहुउद्देशीय विकास होगा( दिन में पार्किंग और मनोरंजक क्षेत्र बनेगा। यह जगह शाम को फूड स्ट्रीट और वेंडिंग प्लाजा के रूप में इस्तेमाल होगी। यहां 40 कार और 90 दोपहिया वाहनों की पार्किंग, 40 फूड कार्ट और 82 बेंच लगेंगी, जिन पर 250 लोग बैठ सकेंगे।

विज्ञापन
Aligarh Quarsi Flyover Food Street Zone-Parking
अलीगढ़ क्वार्सी फ्लाईओवर - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अलीगढ़ में क्वार्सी फ्लाईओवर के नीचे का खाली और कम उपयोग वाला स्थान अब सार्वजनिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके नीचे पार्किंग और फूड स्ट्रीट जोन विकसित किया जाएगा। नगर निगम ने करीब दो करोड़ रुपये की लागत से 627 मीटर लंबे क्षेत्र के सुंदरीकरण, पार्किंग और जनसुविधाओं से जुड़े विकास कार्य की शुरुआत कर दी है।

विज्ञापन


शनिवार को महापौर प्रशांत सिंघल और नगर आयुक्त प्रेमप्रकाश मीणा ने पूजा-अर्चना और भूमि पूजन के साथ परियोजना का शुभारंभ किया। इसके तहत फ्लाईओवर के नीचे मौजूद सभी 12 पिलर्स के आसपास के हिस्से को बहुउद्देशीय स्वरूप दिया जाएगा। दिन के समय यहां पार्किंग और खुले मनोरंजक क्षेत्र का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जबकि शाम के बाद फूड स्ट्रीट और वेंडिंग गतिविधियां संचालित करने की योजना है।
विज्ञापन


नगर आयुक्त प्रेमप्रकाश मीणा ने बताया कि यहां करीब 40 कार और 90 दोपहिया वाहनों की पार्किंग विकसित की जाएगी। इससे आसपास सड़क किनारे होने वाली अनियोजित पार्किंग को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन


40 फूड कार्ट और 82 बेंच लगेंगी
फ्लाईओवर के नीचे फूड स्ट्रीट के लिए करीब 40 फूड कार्ट के स्थान विकसित किए जाएंगे। नागरिकों के बैठने के लिए 82 बेंच लगाई जाएंगी, जिन पर एक समय में करीब 250 लोग बैठ सकेंगे। परियोजना में पार्क और कैफे विकसित करने का भी प्रावधान रखा गया है। फ्लाईओवर के पिलर्स पर मोजेक टाइल्स से डिजाइन तैयार किए जाएंगे।


दिन में पार्किंग, शाम को खान-पान
दिन के समय क्षेत्र का इस्तेमाल पार्किंग और मनोरंजक गतिविधियों के लिए होगा। शाम के बाद इसे फूड स्ट्रीट और वेंडिंग प्लाजा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे एक ही स्थान पर पार्किंग, खान-पान और मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। महापौर प्रशांत सिंघल ने कहा कि शहर में उपलब्ध सार्वजनिक स्थानों का बेहतर और जनोपयोगी इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed