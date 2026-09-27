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अलीगढ़ सड़क हादसा: जीटी रोड पर खराब खड़े ट्रक से टकराई रोडवेज बस, दोनों वाहन क्षतिग्रस्त, दो जख्मी

Sun, 27 Sep 2026 04:17 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sun, 27 Sep 2026 04:17 PM IST
सार

ट्रक जीटी रोड पर खराब होने के बाद सड़क पर ही खड़ा था। इसी बीच रोडवेज बस ने खराब खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। इस भिड़ंत में बस की एक साइड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बस चालक और परिचालक को मामूली चोटें आईं।

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Roadways Bus Hits Parked Truck
खराब खड़ा ट्रक और क्षतिग्रस्त रोडवेज बस - फोटो : संवाद

विस्तार
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अकराबाद के जीटी रोड पर गांव नानऊ के पास शनिवार की रात एक सड़क हादसा हो गया। सिकंद्राराऊ की ओर से आ रही बुद्ध बिहार डिपो की एक रोडवेज बस सड़क पर खराब खड़े ट्रक से टकरा गई। इस भिड़ंत में बस की एक साइड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

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हादसे के दौरान बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था। इस वजह से एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। ट्रक चालक विकास कुमार ने घटना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वह अपना ट्रक लेकर दिल्ली जा रहा था। शनिवार की रात जीटी रोड पर नानऊ गांव के पास उसका ट्रक अचानक खराब हो गया। विकास कुमार मिस्त्री बुलाकर अपने ट्रक को ठीक करा रहा था। तभी बुद्ध बिहार डिपो की रोडवेज बस आकर उसके ट्रक से टकरा गई। इस जोरदार टक्कर से दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बस चालक दिनेश कुमार और परिचालक राजेश कुमार को मामूली चोटें आईं।
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खड़े ट्रक को मारी टक्कर
ट्रक चालक विकास कुमार के अनुसार, उसका ट्रक जीटी रोड पर खराब होने के बाद सड़क पर ही खड़ा था। वह मिस्त्री का इंतजार कर रहा था ताकि ट्रक की मरम्मत कराई जा सके। इसी बीच, सिकंद्राराऊ की दिशा से आ रही रोडवेज बस ने खराब खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। यह हादसा शनिवार की रात को हुआ, जब सड़क पर वाहनों की आवाजाही कम थी। गनीमत रही कि बस में यात्री नहीं थे, अन्यथा जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था।
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तहरीर नहीं दी गई
इस घटना के संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज मिश्रा ने बताया कि पुलिस को अभी तक इस मामले में कोई लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की गहनता से जांच करेगी। जांच के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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