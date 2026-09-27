फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Aligarh Talanagari Industry Growth Hit By Power Tripping Crisis

अलीगढ़ की तालानगरी: उद्योग बढ़े, बढ़ रही दिन-ब-दिन बिजली ट्रिपिंग की समस्या, उत्पादन हो रहा प्रभावित

Sun, 27 Sep 2026 04:28 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sun, 27 Sep 2026 04:28 PM IST
सार

 बिजली निगम के अधिकारियों का कहना कुछ बड़ी इकाइयों में वीसीबी उपकरणों की खराबी से ट्रिपिंग हो रही, इन उपकरणों की जांच कराने को कहा गया ताकि फैक्टरियों के अंदरूनी फॉल्ट से होने वाली ट्रिपिंग कम हो।

विज्ञापन
Aligarh Talanagari Industry Growth Hit By Power Tripping Crisis
तालानगरी औद्योगिक क्षेत्र। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अलीगढ़ के तालानगरी औद्योगिक आस्थान में बिजली ट्रिपिंग की समस्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हे। यहां संचालित 1000 से अधिक फैक्टरियों में यह रोज की बात हो गई है, जिससे उत्पादन प्रभावित हो रहा है। उद्यमियों का कहना है कि 132 केवीए का नया बिजली घर बनने से यह समस्या दूर हो सकती है।

विज्ञापन


बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि कुछ बड़ी इकाइयों में वीसीबी उपकरणों की खराबी की वजह से ट्रिपिंग हो रही है। इन उपकरणों की जांच कराने के लिए कहा गया है ताकि फैक्टरियों के अंदरुनी फॉल्ट के कारण होने वाली ट्रिपिंग को कम किया जा सके। तालानगरी औद्योगिक विकास एसोसिएशन के अध्यक्ष नेकराम शर्मा और महामंत्री सुनील दत्ता ने बताया कि नए बिजली घर की स्थापना के प्रयास तीन वर्ष से किए जा रहे हैं, लेकिन स्थान नहीं मिल रहा है।
विज्ञापन


बिजली निगम के मुख्य अभियंता अरविंद नायक ने बताया कि स्थान उपलब्ध होने पर निगम बिजली घर का निर्माण कराएगा। तालानगरी के एक्सईएन राहुल कटिहार ने बताया कि ट्रिपिंग की समस्या को कम करने के लिए यूपीसीडा के पास बने छोटे बिजली घर से वैकल्पिक इंतजाम किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


तालानगरी का बिजली घर सीडीएफ गया
तालानगरी को बौनेर स्थित 132 केवीए बिजलीघर से बिजली आपूर्ति दी जाती है। बौनेर से तालानगरी की दूरी लगभग 11 किमी है। इतनी दूरी की लंबी लाइन में होने वाले फाॅल्ट को ढूंढने और ठीक करने में समय लगता है। इसलिए यहां पर 132 केवीए बिजली घर बनाने की योजना तीन वर्ष से चल रही थी। जब स्थान नहीं मिला तो इस बिजली घर को छेरत के सीडीएफ औद्योगिक आस्थान में बनाना प्रस्तावित कर दिया गया। वहां जगह भी दे दी गई। तालानगरी में अब दूसरे उपयुक्त स्थान की तलाश की जा रही है ताकि बिजली घर बन सके।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed