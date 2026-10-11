हरदुआगंज में किसानों ने रामघाट रोड़ पर लगाया जाम

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हरदुआगंज उप मंडी के बाहर किसानों ने रामघाट रोड़ पर जाम लगाया। मंडी आढ़तियों द्वारा तय मूल्य से कम पर धान खरीदने से वे आक्रोशित थे। किसानों के ऐतराज जताने पर व्यापारियों ने दुकानें बंद कर मनमानी की थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया।

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