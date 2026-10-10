छर्रा में अलीगढ़ एसएसपी ने राम बरात रूट का किया निरीक्षण

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10 अक्तूबर को अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने छर्रा में राम बरात शोभायात्रा के रूट का भ्रमण किया। उन्होंने रावण दहन स्थल का भी निरीक्षण किया। आयोजकों से वार्ता कर पुलिस को सुरक्षा-व्यवस्था के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मनीष कुमार मिश्र समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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