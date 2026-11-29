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स्पोर्ट्स स्टेडियम : स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे

क्रिकेट टूर्नामेंट

महुआ खेड़ा : स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सुबह 8.30 बजे

रठगांव : हमजा क्रिकेट एकेडमी की ओर से क्रिकेट मैच सुबह आठ बजे

हॉकी ट्रायल

स्टेडियम : जिला स्तरीय जूनियर बालक हॉकी का ट्रायल सुबह 11 बजे

प्रदर्शनी

जीटी रोड : नुमाइश मैदान में ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन सुबह 10 बजे



एएमयू : ललित कला में चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन सुबह 10 बजे

जयंती समारोह

अचल ताल : रामलीला मैदान में मैथिल ब्राह्मण महासभा की ओर से डॉ. कामेश्वर सिंह बहादुर की जयंती समारोह सुबह 11 बजे

कबड्डी प्रतियोगिता