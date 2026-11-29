विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जूनियर मिस्टर इंडिया का खिताब लखनऊ के आरिफ खान ने अपने नाम किया। सीनियर मेन फिजिक्स के विजेता झांसी के इकबाल मलिक रहे। मुंबई के सलमान ओवरऑल चैंपियन बने। उन्हें 31,000 रुपये और सप्लीमेंट देकर ओवरऑल विनर की ट्रॉफी दी गई। यह ट्रॉफी पूर्व एमएलसी पूर्व विधायक विवेक बंसल ने दी।प्रतियोगिता के 50 किलोग्राम भारवर्ग में नदीम और उबेद ने विजय हासिल की। 60 किलोग्राम वर्ग में शिवम यादव, राहुल सिंह और बिट्टू बेहतर रहे। 70 किलोग्राम वर्ग में कालू सिंह, इसरार अहमद और रोहित सिंह ने तालियां बटोरीं। 80 किलोग्राम वर्ग में रमेश चंद्र, समद खान और अशरफ विजेता रहे।90 किलोग्राम वर्ग में कपिल सिंह, विवेक गौतम और जावेद खान ने बाजी मारी। मैन फिजिक्स के विजेता राहुल सिंह रहे। चैंपियनशिप के निर्णायक मंडल में इरशाद कुरैशी, सुल्तान खान, जावेद खान, शालू चौहान और नवीन चौधरी शामिल रहे। आर्गनाइजर टीम में मुजाहिद असलम, विनीत यादव, कपिल सेंगर, विवेक गौतम, जावेद खान, प्रदीप बघेल और ऋषभ केला रहे।