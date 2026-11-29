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अलीगढ़। रोरावर और कोतवाली क्षेत्र से 12 बांग्लादेशियों के पकड़े जाने के बाद शनिवार को करणी सेना का गुस्सा फूटा। संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर कार्रवाई की मांग की।उन्होंने चेतावनी दी कि 72 घंटे में कार्रवाई नहीं की तो करणी सेना इन्हें खुद खदेड़ देगी। उन्होंने इन्हें शरण देने वाले मीट फैक्टरी के जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई की मांग की।करणी सेना के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि शहर में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी व रोहिंग्या रह रहे हैं। इन्हें मीट फैक्टरियों के संचालक व ठेकेदार काम देते हैं। यही नेता आदि से कहकर इनके यहां रहने व इनके फर्जी पहचान पत्र आदि बनवाने का काम करते हैं।ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अभी भी कोतवाली, रोरावर, सासनी गेट और बन्नादेवी थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में घुसपैठ कर आए बांग्लादेशी रह रहे हैं। गहन सत्यापन अभियान चलाकर इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मौके पर करणी सेना के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री संजय सिंह, जिलाध्यक्ष सुमित तोमर, ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष आशीष चौहान, किसान शक्ति अध्यक्ष वीरू भदोरिया, युवा शक्ति वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन राघव, युवा शक्ति जिलाध्यक्ष राहुल चौहान आदि थे।