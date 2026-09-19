अलीगढ़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में वाटर कूलर खराब, खिलाड़ी परेशान

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अलीगढ़ के महारानी अहिल्याबाई होल्कर स्पोर्ट्स स्टेडियम में गर्मी के बीच खिलाड़ियों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्टेडियम के मुख्य द्वार पर लगा वाटर कूलर खराब पड़ा है, जिससे खिलाड़ियों को ठंडे पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही। अभ्यास के लिए पहुंचने वाले खिलाड़ियों को पानी के लिए इधर-उधर जाना पड़ रहा है।

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