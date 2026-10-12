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अलीगढ़ में सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता, देवी पाटन-कानपुर मंडल के बीच मैच

Chaman Kumar Sharma

Updated Mon, 12 Oct 2026 05:51 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 05:51 PM IST







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अलीगढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में 12 अक्तूबर से प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता शुरू हो गई। यह प्रतियोगिता 17 अक्तूबर तक चलेगी। इसमें 18 मंडलों की टीमें हिस्ता ले रही हैं। रिपोर्टर इकराम वारिस की खिलाड़ियों से बातचीत हुई। ... और पढ़ें

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