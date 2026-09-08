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अलीगढ़ में प्रदेश स्तरीय माध्यमिक विद्यालय शतरंज प्रतियोगिता शुरू

Tue, 08 Sep 2026 09:38 PM IST
Chaman Kumar Sharma
Chaman Kumar Sharma Chaman Kumar Sharma
Updated Tue, 08 Sep 2026 09:38 PM IST
अलीगढ़ में प्रदेश स्तरीय माध्यमिक विद्यालय शतरंज प्रतियोगिता शुरू
अलीगढ़ के डीएस इंटर कॉलेज में मंगलवार को प्रदेश स्तरीय माध्यमिक विद्यालय शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। बिसात पर हाथी-घोड़े की चालों के साथ खिलाड़ियों के बीच शह-मात का खेल शुरू हुआ। प्रतियोगिता में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग में प्रदेशभर के बालक और बालिका खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं।
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