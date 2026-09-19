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अलीगढ़ के नगौला गांव में गणेश प्रतिमा स्थापना, सुबह-शाम आरती से नमन

Chaman Kumar Sharma

Updated Sat, 19 Sep 2026 04:55 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 04:55 PM IST







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अलीगढ़ के गांव नगौला में स्वर्गीय यादराम शर्मा के आवास पर गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई। वहां पर सुबह-शाम भगवान गणेश की आरती में ग्रामीण उपस्थित होकर नमन करते हैं। विकास, अभिनव शर्मा, विष्णु माहौर, सूरज, प्रशांत,नैतिक आदि ने वहां व्यवस्थाएं संभाली हुई हैं। ... और पढ़ें

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