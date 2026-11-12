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अकराबाद जीटी रोड पर टोल प्लाजा के पास ऑटो पलटा, सवारियां घायल

Chaman Kumar Sharma

Updated Thu, 12 Nov 2026 09:44 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 09:44 PM IST







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अकराबाद के जीटी रोड पर टोल प्लाजा के पास बृहस्पतिवार को बाइक सवार बचाने की कोशिश में अनियंत्रित होकर ऑटो पलट गया। इससे ऑटो में बैठी सवारियां घायल हो गईं। एंबुलेंस कर्मियों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। ... और पढ़ें

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