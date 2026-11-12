फिर फिसली जुबान: एएमयू-जामिया को आतंकियों का कहा अड्डा, रघुराज सिंह बोले- यूनिवर्सिटी में पलते हैं आतंकवादी

जेके स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने की एफआईआर दर्ज कराने की मांग

जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (जेकेएसए) ने मुख्यमंत्री और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से रघुराज सिंह को बर्खास्त करने की मांग की है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुहैमी ने कहा कि इस तरह के बयान शिक्षा संस्थानों का सांप्रदायिकरण करने, पूरे छात्र समुदाय को कलंकित करने और देश के शैक्षणिक संस्थानों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हैं।



एएमयू को आतंकियों का अड्डा बताना निंदनीय : शहाबुद्दीन

बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मंत्री रघुराज सिंह के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को फांसी देने और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) को आतंकवादियों का अड्डा बताने संबंधी बयान की निंदा की है।



उन्होंने कहा कि सांविधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी गैरजिम्मेदाराना भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी को सजा देना न्यायपालिका का अधिकार है। एएमयू देश का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है, जहां सभी धर्मों के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहां से पढ़े विद्यार्थियों ने विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने मंत्री से बयान पर पुनर्विचार करने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है।