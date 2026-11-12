मंत्री संदीप सिंह की सगाई: मंगेतर की डिमांड पर बुलाए सिंगर कैलाश खेर, गीतों से सजेगी महफिल

14 नवंबर को अलीगढ़ में यूपी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह की मेघना और उनके छोटे भाई सौरभ सिंह की अंतरा के साथ सगाई है। सगाई तालानगरी स्थित आयोजन स्थल पर होनी है। सगाई और शादी के लिए पूर्व सीएम और राज्यपाल कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह राजू भैया परिजनों के साथ लगातार गणमान्यों को निमंत्रण दे रहे हैं।

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सगाई को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि मंत्री संदीप सिंह की मंगेतर मेघना की डिमांड पर सगाई में सिंगर कैलाश खेर को बुलाया जा रहा है। उनके गीतों पर सगाई की महफिल सजेगी। कैलाश खेर के गीतों से 14 नवंबर को महफिल सजेगी। कैलाश खेर भारतीय पॉप-रॉक गायक है, जिनकी शैली भारतीय लोक संगीत से प्रभावित है। कैलाश खेर ने अब तक 18 भाषाओं में 300 से अधिक गीत बॉलीवुड में गाए हैं।अलीगढ़ के आसपास के सात जिलों से लोगों को सगाई का निमंत्रण दिया गया है। कासगंज, एटा, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, मथुरा से लोग सगाई की दावत खाने आएंगे। सगाई में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। इसमें एक हजार से अधिक वीवीआईपी मेहमानों के पहुंचने का अनुमान है।समारोह में प्रदेश के सभी विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में वर्तमान और पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। इनमें ऐसे अधिकारी भी होंगे, जो संदीप सिंह के दादा एवं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के कार्यकाल में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहे थे।