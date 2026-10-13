{"_id":"6ace7642bc108f7f7e0b95c4","slug":"video-youths-assault-man-after-being-confronted-for-repeatedly-riding-through-lane-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: गली में बाइक से चक्कर काट रहे थे युवक, रोकने पर पीटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के सैंया कस्बे की बीच वाली गली में बाइक से चक्कर लगाने का विरोध करने पर बाइक सवार युवकों ने घर में घुसकर पिटाई कर दी। पीड़ित पक्ष ने तमंचे से फायरिंग करने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद व अन्य युवकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। सैंया कस्बा स्थित बीच वाली बस्ती की गली में शुक्रवार की शाम दो युवक बाइक से बार-बारचक्कर लगा रहे थे। गली में परचून का खोखा लगाने वाले दुकानदार ने युवकों से गली में आने का कारण पूछा तो दोनों युवक भड़क गए। गाली गलौज करते हुए चले गए। आरोप है कि आरोपी युवक अर्जुन निवासी नगला मोहरे देर रात करीब एक बजे दो बाइकों पर अन्य युवकों के साथ गली में आया और पीड़ित के घर में घुसकर पिटाई कर दी। आरोप है कि युवकों ने फायरिंग भी की। बस्ती के अन्य लोगों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। एसीपी सैंया जसवीर सिंह सिरोही ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

... और पढ़ें