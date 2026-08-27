VIDEO: परचून की दुकान में चोरी करने वाला युवक गिरफ्तार

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आगरा के थाना पिनाहट पुलिस ने बुधवार को परचून की दुकान में चोरी करने के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी का सामान लेकर भागने का प्रयास कर रहा था, तभी उसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने आरोपी की पहचान गुलामे मुस्तफा (25) निवासी मोहल्ला थरी, कस्बा व थाना पिनाहट के रूप में की है। उसके कब्जे से परचून की दुकान से चोरी किए गए पान मसाला के पैकेट और 5,057 रुपये नकद बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय फतेहाबाद में पेश किया, जहां से आगे की कार्रवाई की गयी।

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