जमीन में समा गई बाइक: आगरा में फिर धंसी सड़क, सुबह उठते ही अंदर झांके लोग, दृश्य देख फटी रह गईं आंखें

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विज्ञापन उत्तर प्रदेश के आगरा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां की सड़क अचानक धस गई और जमीन में समा गई। सुबह जब लोगों ने मौके का नजारा देखा तो सड़क के बीचों-बीच कई फीट गहरा गड्ढा बना था। इस गड्ढे में बाइक भी समा गई।

धूलियागंज के धोबीपाड़ा में बुधवार सुबह सड़क धंसने से गहरा गड्ढा हो गया। सीवर लाइन लीक होने के कारण इसके पास लगा टोरेंट बॉक्स और मोटर साइकिल गिर गई। इसी गड्ढे के पास धोबीपाड़ा के बुजुर्ग चारपाई पर सो रहे थे, लेकिन बारिश शुरू होते ही सड़क धंसने से चंद मिनट पहले ही हट गए थे, अन्यथा वह भी हादसे का शिकार हो सकते थे।



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सड़क धंसने की सूचना पर सुबह पार्षद आरती शर्मा और अपूर्व शर्मा पहुंचे। उन्होंने निगम अधिकारियों को सूचना दी तो सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम भी मौके पर पहुंचे और गड्ढे को भरवाया। सहायक नगर आयुक्त के मुताबिक रात में हुई धीमी बारिश के दौरान टोरेंट बॉक्स के आसपास चूहों ने बिल बना लिए। इससे पानी जमीन के अंदर पहुंचा तो सड़क धंस गई। बाइक गिरी तो सीवर कनेक्शन टूट गया। इससे ज्यादा पानी का रिसाव हुआ और सड़क का हिस्सा धंसकर बड़े गड्ढे में बदल गया।

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पार्षद आरती शर्मा ने बताया कि ट्रिपल इंजन की सरकार में कोई ऐसी सड़क नहीं जो धंसी नहीं। हर सड़क पर गड्ढे हैं। पैर रखते ही डर लगता है कि कहीं जमीन न खिसक जाए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ

स्थानीय निवासी अपूर्व शर्मा ने कहा कि सीवर चोक होने के कारण सड़क धंसी है। पूरा सीवर नेटवर्क खराब है। इसे बदलने की जरूरत है। पूरे शहर में सड़कें केवल सीवर लीक होने से ही धंसी है।

सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि चूहों ने बिल बनाए, जिससे पानी जमीन में पहुंचा। इसी के साथ सीवर कनेक्शन टूटने से रिसाव हुआ, जिससे सड़क धंसी है। एक घंटे में गिट्टी डलवा दी थी।