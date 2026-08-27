ये हक की बात है:  'बाबा नीम करौरी के पैतृक घर पर क्यों छिड़ा कब्जे का विवाद'? डीएम ने गठित की कमेटी

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उल्लेखनीय है कि बाबा नीब करौरी महाराज के दिवंगत छोटे बेटे धर्म नारायण शर्मा की छह बेटियों (सुनीता, अर्चना, वंदना, भावना, रितु व रिचा) और उनके दामाद मनोज रावत ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि अकबरपुर स्थित पैतृक मकान संख्या 154 व पर श्री ठाकुर हनुमान जी ट्रस्ट द्वारा एकाधिकार जमा लिया गया है। शिकायतकर्ता पक्ष ने पैतृक संपत्ति मुक्त कराने के साथ ही, बन रहे कॉरिडोर को ध्यान में रखते हुए डीएम की अध्यक्षता में एक पारदर्शी प्रशासकीय ट्रस्ट के गठन का प्रस्ताव दिया है।मामले में एक बड़ा प्रशासनिक और कानूनी पेच यह फंस गया है कि शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा घरौनी में संशोधन की मांग भी की गई है। हालांकि, वर्तमान में प्रदेश स्तर पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (राजस्व परिषद) द्वारा घरौनियों में किसी भी प्रकार के संशोधन पर रोक लगाई गई है। ऐसे में राजस्व नियमों की बंदिशों के बीच जिला प्रशासन इस विवाद का क्या विधिक समाधान निकालता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।