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मोहब्बत का दर्दनाक अंत: होटल में प्रेमी की मिली लाश, इसलिए प्रेमिका ने भी दे दी जान; साथ जी न सके तो चुनी मौत

Thu, 27 Aug 2026 11:56 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 27 Aug 2026 11:56 AM IST
सार

उत्तर प्रदेश के एक गांव में प्रेमी द्वारा होटल में आत्महत्या करने से आहत 20 वर्षीय प्रेमिका ने भी सदमे में आकर उसी रात अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने दोनों मामलों में शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है।
 

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Girlfriend Dies by Suicide Hours After Her Partner Ends His Life in a Hotel Room
होटल में जांच करती पुलिस। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा में एक प्रेम कहानी का दुखत अंत हो गया। प्रेमी द्वारा होटल में आत्महत्या करने से आहत प्रेमिका ने अपने घर में पंखे से लटककर जान दे दी। यह घटना क्षेत्र के गांव सिकंदर पुर की है, जहां एक युवती का उसी गांव के दूसरे समाज के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
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सूत्रों के अनुसार, बुधवार को युवक प्रवीण पुत्र राजवीर कुर्राचित्तरपुर मार्ग स्थित एक होटल में मृत पाया गया था। प्रेमी की मौत की खबर सुनकर प्रेमिका, जो 20 वर्ष की बताई जा रही है, गहरे सदमे में आ गई। उसी रात उसने अपने घर में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
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सुबह जब युवती कमरे से बाहर नहीं निकली, तो परिजनों ने दरवाजा तोड़ा। पंखे से झूलते हुए शव को देखकर वे सन्न रह गए और तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, बुधवार को युवती अपने प्रेमी प्रवीण से मिलने कुर्राचित्तरपुर मार्ग स्थित एक होटल गई थी। वहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद प्रेमिका होटल से निकल आई। कहासुनी से क्षुब्ध होकर प्रेमी ने उसी होटल में आत्महत्या कर ली। बुधवार की रात प्रेमिका ने भी अपने घर में फंदा लगाकर जान दे दी।
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सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना से युवती के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिवार में मृतका की वृद्ध मां और भाभी ही मौजूद हैं, जबकि भाई बाहर काम करता है। एसीपी जसवीर सिंह सिरोही ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में युवती की मौत प्रथम दृष्टया आत्महत्या प्रतीत होती है। मामले की आगे की जांच की जा रही है।
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