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सूत्रों के अनुसार, बुधवार को युवक प्रवीण पुत्र राजवीर कुर्राचित्तरपुर मार्ग स्थित एक होटल में मृत पाया गया था। प्रेमी की मौत की खबर सुनकर प्रेमिका, जो 20 वर्ष की बताई जा रही है, गहरे सदमे में आ गई। उसी रात उसने अपने घर में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।सुबह जब युवती कमरे से बाहर नहीं निकली, तो परिजनों ने दरवाजा तोड़ा। पंखे से झूलते हुए शव को देखकर वे सन्न रह गए और तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, बुधवार को युवती अपने प्रेमी प्रवीण से मिलने कुर्राचित्तरपुर मार्ग स्थित एक होटल गई थी। वहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद प्रेमिका होटल से निकल आई। कहासुनी से क्षुब्ध होकर प्रेमी ने उसी होटल में आत्महत्या कर ली। बुधवार की रात प्रेमिका ने भी अपने घर में फंदा लगाकर जान दे दी।सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना से युवती के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिवार में मृतका की वृद्ध मां और भाभी ही मौजूद हैं, जबकि भाई बाहर काम करता है। एसीपी जसवीर सिंह सिरोही ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में युवती की मौत प्रथम दृष्टया आत्महत्या प्रतीत होती है। मामले की आगे की जांच की जा रही है।