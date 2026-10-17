{"_id":"6ad3a2efab985ed68f05c7f5","slug":"video-women-issues-heard-at-pink-help-desk-in-tehsil-office-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: तहसील में पिंक हेल्प डेस्क पर सुनीं महिलाओं की समस्याएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के फतेहाबाद में महिलाओं को अपनी समस्याएं रखने के लिए सुरक्षित मंच उपलब्ध कराने और उन्हें त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से शनिवार को तहसील में पिंक समाधान दिवस आयोजित किया गया। मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीम ने पिंक हेल्प डेस्क के माध्यम से महिलाओं की शिकायतें सुनीं। शिकायतों के प्राथमिकता से निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों से समन्वय किया गया। साथ ही महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के छठवें चरण के तहत सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया।पुलिस टीम ने महिलाओं को बताया कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर चुप रहने के बजाय पुलिस की मदद लें। उन्हें महिला सुरक्षा के लिए 1090, आपातकालीन सहायता के लिए 112, साइबर अपराध की शिकायत के लिए 1930, बाल सहायता के लिए 1098, महिला हेल्पलाइन 181 और एंबुलेंस सेवा के लिए 102 व 108 की जानकारी दी गई। टीम ने हेल्पलाइन नंबरों का जरूरत के समय इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम में थाना फतेहाबाद की मिशन शक्ति प्रभारी शिवानी आर्य, महिला उपनिरीक्षक नीतल चौधरी, एंटी रोमियो प्रभारी शिवानी मलिक और महिला कांस्टेबल राजकला मौजूद रहीं। थाना डौकी से मिशन शक्ति प्रभारी दीपिका भाटी, उपनिरीक्षक मोहम्मद खालिद और महिला आरक्षी आशु भारद्वाज ने भी महिलाओं को जागरूक किया। थाना निबोहरा की मिशन शक्ति प्रभारी ट्विंकल भाटी, महिला सिपाही वंदना और पूजा बंसल सहित अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद ने बताया कि शासन के निर्देश पर तहसील दिवस में पिंक हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। तहसील दिवस में महिलाओं संबंधित अनेक शिकायत आती हैं। इसके माध्यम से महिलाओं से संबंधित शिकायतें सुनकर उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों से समन्वय किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित वातावरण में अपनी बात रखने का अवसर देना और उनकी समस्याओं के समाधान में त्वरित सहायता उपलब्ध कराना है।

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