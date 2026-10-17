पत्नी की हत्या में बचा, दूसरी शादी पर फंसा: कोर्ट ने दोषी पति को सुनाई तीन साल की सजा, जुर्माना भी लगा

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थाना सिकंदरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, शाहगंज थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन निवासी निखिल कुमार ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि वर्ष 2019 में उनकी बहन ज्योति ने आरोपी उदय सिंह के साथ कोर्ट मैरिज की। उदय सिंह ने अपनी पहली पत्नी से तलाक लिए बिना यह शादी की। उदय ने ज्योति के पूर्व पति से तलाक के बाद मिले 10 लाख रुपये और जेवर भी ले लिए।दोनों के एक बेटा हुआ। आरोप है कि इसके बाद भी दहेज उत्पीड़न करने लगा। 20 दिसंबर, 2022 को उदय सिंह ने उनकी बहन की हत्या कर दी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी निखिल कुमार, मृतका की मां सोन देवी और तत्कालीन क्षेत्राधिकारी मयंक तिवारी समेत छह गवाहों को अदालत में पेश किया गया। मामले में आरोपी के खिलाफ दहेज हत्या, एससी-एसटी एक्ट और पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरा विवाह करने के आरोप लगाए गए थे।