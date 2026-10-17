आगरा में तीन दिन ट्रैफिक डायवर्जन: यमुना किनारा रोड पर सिटी बस भी नहीं चलेंगी, ये रूट प्लान देखकर ही निकलें

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- वाटरवर्क्स-सुल्तानगंज की पुलिया से श्मशान घाट चौराहे तक: यमुना किनारा मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ने पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। वाहन एनएच-19 या एमजी रोड से जा सकेंगे।- श्मशान घाट से जीवनी मंडी चौराहे की ओर: वाटरवर्क्स चौराहा और सुल्तानगंज की पुलिया की तरफ जाने वाले वाहनों को अमर सिंह गेट, बिजलीघर चौराहा, मदीना तिराहा, दरेसी, बेलनगंज या करियप्पा रोड से एमजी रोड होकर निकाला जाएगा।- यमुना एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहन: फतेहाबाद रोड, ताजमहल और ग्वालियर की ओर जाने वाले वाहन इनर रिंग रोड से फतेहाबाद रोड होते हुए एमजी रोड की ओर जाएंगे।- डॉ. बीआर आंबेडकर यमुना पुल, एत्माद्दौला की तरफ से: व्यावसायिक वाहन यमुना किनारा गोलचक्कर की ओर नहीं आएंगे। जरूरत पड़ने पर श्मशान घाट से आने वाले वाहनों को गोलचक्कर से डॉ. बीआर आंबेडकर पुल होकर एत्माद्दौला की ओर निकाला जाएगा।- स्ट्रेची पुल से बेलनगंज की ओर: एत्माद्दौला की तरफ से कोई वाहन बेलनगंज नहीं आएगा। बेलनगंज से हल्के वाहन स्ट्रेची पुल होकर एत्माद्दौला जा सकेंगे।- बेलनगंज तिराहे से हाथीघाट की ओर: सहायक पुलिस आयुक्त छत्ता कार्यालय के पास तिराहे से यमुना किनारे हाथीघाट की ओर सभी व्यावसायिक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।- एसीपी छत्ता कट से डायवर्जन- यमुना किनारा मार्ग पर दबाव बढ़ने पर वाहनों को बेलनगंज अथवा कचहरी घाट-दरेसी की ओर भेजा जाएगा।- ताजमहल पश्चिमी गेट पार्किंग से निकलने वाले वाहन: इन्हें श्मशान घाट तिराहे से यमुना किनारा मार्ग पर नहीं जाने दिया जाएगा। वाहन विक्टोरिया पार्क तिराहे से पुरानी मंडी या करियप्पा चौराहे होते हुए एमजी रोड अथवा फतेहाबाद रोड से जा सकेंगे।- हाथीघाट पर प्रतिबंध: यमुना किनारा मार्ग पर हाथीघाट में प्रतिमा विसर्जन के दौरान सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।- हाथीघाट रेलवे पुल: फोर्ट की तरफ बैरियर लगाकर केवल प्रतिमाएं लेकर आने वाले वाहनों को प्रवेश मिलेगा। अन्य वाहनों को श्मशान घाट चौराहे की ओर मोड़ा जाएगा।- यमुना किनारा मार्ग से डायवर्ट वाहन: ये वाहन एमजी प्रथम रोड से आवागमन कर सकेंगे।- बिजलीघर चौराहे से हाथीघाट: रोडवेज बस, टूरिस्ट बस और अन्य वाहनों को आगरा फोर्ट से हाथीघाट की ओर नहीं जाने दिया जाएगा। इन्हें अमर सिंह गेट, करियप्पा चौराहा और एमजी रोड अथवा फतेहाबाद रोड से निकाला जाएगा।प्रतिमा विसर्जन को देखते हुए यमुना किनारा मार्ग पर सिटी बसों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। बसें अमर सिंह गेट और करियप्पा चौराहे से होकर गुजरेंगी।प्रतिमा विसर्जन समाप्त होने तक यमुना किनारा मार्ग पर पहले से जारी सभी नो एंट्री पास और अनुमति पत्र निरस्त माने जाएंगे। थाना छत्ता, सिकंदरा, कमलानगर और ताजगंज पुलिस अपने-अपने क्षेत्रों के घाटों और आसपास पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर विसर्जन को सुरक्षित तरीके से संपन्न कराएगी।