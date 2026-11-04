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VIDEO: पेयजल किल्लत पर फूटा ग्रामीणों का आक्रोश, तहसील में दिया धरना

Arun Parashar

Updated Wed, 04 Nov 2026 11:27 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 11:27 PM IST







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आगरा के किरावली के गांव रायभा के नगला बघेल में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने तहसील मुख्यालय पर बुधवार को धरना दिया। जल्द समस्या के समाधान की मांग की। ... और पढ़ें

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