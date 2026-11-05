यूपी: सरकारी जमीन कब्जाने वाले पुलिसकर्मियों की बढ़ेगी मुश्किल, प्रशासन दर्ज कराएगा केस

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बता दें, रामबाग चौराहे से थाना एत्माद्दौला थाना जाने वाली सड़क के किनारे स्थित करोड़ों रुपये की शासकीय भूमि (मौजा चक हफ्त्तम, तहसील सदर, आगरा के खसरा संख्या-392, रकवा 0.965 हेक्टेयर) पर कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा अनधिकृत रूप से व्यक्तिगत मकान बना लिए गए हैं। इस अवैध कब्जे में मुख्य रूप से पुलिसकर्मी भारती सिंह, महेश चंद्र यादव व प्रमोद गौतम का नाम सामने आया है, जिनके द्वारा इस भूमि पर वर्तमान में निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है।जिला प्रशासन के संज्ञान में आने पर एसडीएम सदर आगरा द्वारा राजस्व कर्मियों की एक टीम गठित कर मौके पर भेजी गई, लेकिन थाना एत्माद्दौला पुलिस द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया। क्षेत्र के लेखपाल और नजूल मुहर्रिर ने थाना एत्माद्दौला में इस अवैध निर्माण के संबंध में तहरीर भी दी पर स्थानीय थाने स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस पर एडीएम प्रोटोकॉल ने प्रभारी अधिकारी नजूल के तौर पर डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार से मामले में विधिक कार्रवाई के लिए कहा है।