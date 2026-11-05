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किशोर के साथ भयानक हादसा: कुरकुरे खाते-खाते 13 वर्षीय छात्र की जिस तहर हुई माैत, मंजर देख कांप गए लोग

Thu, 05 Nov 2026 08:42 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: Arun Parashar Updated Thu, 05 Nov 2026 08:42 PM IST
सार

यूपी के फिरोजाबाद जिले में बृहस्पतिवार को दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रैक्टर के पास बैठकर कुरकुरे खा रहे 13 वर्षीय छात्र की जिस तरह माैत हुई, उसे संभलने तक का माैका नहीं मिला। घटना से परिेवार में कोहराम मच गया।

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13 year old student died tragically after being hit by tractor in Firozabad
किशोर का फाइल फोटो। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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फिरोजाबाद के मक्खनपुर के गांव घुनपई गांव के 13 वर्षीय रोहित को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस ट्रैक्टर के पास बैठकर वह कुरकुरे का स्वाद ले रहा है वही ट्रैक्टर मौत का फंदा बन जाएगा। ट्रैक्टर की घूमती पुली की बेल्ट में बनियान फंसने से हंसता-खेलता किशोर हादसे की आगोश में समा गया। उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। चंद सेकंड में ही परिवार का लाड़ला हमेशा के लिए उनसे दूर चला गया।
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थाना क्षेत्र के गांव घुनपई निवासी धर्मेंद्र सिंह का 13 वर्षीय बेटा रोहित कक्षा 10 का छात्र था। बृहस्पतिवार को उसके चाचा राजकुमार का बेटा अनीत खेत पर ट्रैक्टर से पानी लगा रहा था। इसी दौरान रोहित ट्रैक्टर के पास बैठकर कुरकुरे खा रहा था। तभी अचानक उसकी बनियान घूमती हुई ट्रैक्टर की पुली में जा फंसी। बनियान फंसते ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
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यह भयानक मंजर देख अनीत के होश उड़ गए। उसने तुरंत तत्परता दिखाते हुए ट्रैक्टर बंद किया और परिजन को इसकी सूचना दी। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजन बदहवास हालत में दौड़कर खेत पर पहुंचे। चीख-पुकार सुनकर आसपास के तमाम ग्रामीण भी मौके पर जुट गए। परिजन रोहित को लेकर ट्रामा सेंटर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने प्रारंभिक परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत की पुष्टि होते ही अस्पताल परिसर में परिजन की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया।

परिजन ने नहीं कराया शव का पोस्टमार्टम
रोहित दो भाइयों और चार बहनों में पांचवें नंबर पर था। उसके पिता खेतीबाड़ी करके परिवार का पालन-पोषण करते हैं। परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए ही आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को अपने साथ घर ले गए। 

ट्रैक्टर की पुली में बनियान फंसने से छात्र की दर्दनाक मौत हुई है। परिजन शव का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे। इसलिए आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर शव उन्हें सौंप दिया गया। -जयविंद गुप्ता, सीओ




 
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