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VIDEO: राजकीय नलकूप से ट्रांसफार्मर का सामान चोरी

Sun, 11 Oct 2026 08:15 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Sun, 11 Oct 2026 08:15 PM IST
Transformer Parts Stolen from Government Tubewell
आगरा के पिनाहट क्षेत्र में राजकीय नलकूप से ट्रांसफार्मर का सामान चोरी हो गया। शनिवार को राहुल परिहार ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। शुक्रवार रात अज्ञात चोरों ने नलकूप संख्या 251 सिकतरा नाह से ट्रांसफार्मर नीचे उतारकर सामान चुरा लिया। एसीपी पिनाहट अनिल कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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