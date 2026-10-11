ताज महल के अंदर कुश्ती?: फोटो खिंचवाने के दौरान पहले पर्यटक संग धक्कामुक्की, फिर मारपीट; देखें वीडियो

एक ग्रुप राजस्थान तो दूसरा आया था अहमदाबाद से

अलवर, राजस्थान के एक स्कूल का टूर हेड मास्टर अजय कुमार के साथ रविवार दोपहर को ताजमहल घूमने आया था। इसमें कक्षा 12 के विद्यार्थी शामिल थे। वहीं अहमदाबाद, गुजरात के जावेद सहित 15 लोगों का ग्रुप भी पहुंचा था। ताजमहल के अंदर पैदल जाने वाले रास्ते पर दोनों ग्रुप फोटो खींच रहे थे। भीड़ होने की वजह से धक्कामुक्की हो गई। इस बात पर विद्यार्थियों और ग्रुप पर्यटकों का विवाद हो गया। गाली-गलाौज के बाद मारपीट शुरू हो गई। इससे अन्य पर्यटकों की भीड़ लग गई। कुछ लोगों ने वीडियो भी बना लिया। यह कुछ ही देर में वायरल हो गया।