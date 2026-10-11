बड़ी खबरें: कूड़े में दो भ्रूण मिलने से सनसनी, मंडी मजदूरों की हड़ताल; मथुरा में मुठभेड़ में दबोचे बदमाश

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ब्रज क्षेत्र के बड़े घटनाक्रमों में रविवार को आगरा के अछनेरा में सनसनीखेज मामला सामने आया। कचरे के ढेर में पाॅलिथिन में बंद दो भ्रूण मिले। कुत्तों के नोचने पर स्थानीय लोगों को जानकारी हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अछनेरा गल्ला मंडी में मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर मजदूरों ने हंगामा कर दिया। सड़क पर जाम लगाया। इसके बाद मंडी में ही धरने पर बैठ गए। मांग पूरी नहीं होने तक काम नहीं करने का ऐलान किया। मथुरा में पुलिस ने अपहरण और हत्या के दो आरोपियों को मुठभेड़ में दबोचा। दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्यसभा सांसद बनने के बाद आगरा पहुंचे रामप्रताप सिंह चाैहान अफसरों पर गरजे। सांसद ने कहा कि कार्यकर्ताओं का काम नहीं रुकना चाहिए। इस दाैरान सांसद के स्वागत में उमड़े समर्थकों के चलते इनर रिंग रोड पर जाम के हालात बन गए। शिक्षक नेता के भतीजे को गोली सिपाही ने मारी थी। कार्रवाई को लेकर परिजन ने हंगामा किया। अब पुलिस आरोपी सिपाही की तलाश में जुटी है।