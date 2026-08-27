VIDEO: रक्षाबंधन पर ट्रेनें फुल, सीटों को लेकर मारामारी

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रक्षाबंधन पर घर पहुंचने की होड़ के चलते ट्रेनों में सीटों के लिए भारी मारामारी शुरू हो गई है। लंबी दूरी की ट्रेनों में स्लीपर से लेकर जनरल कोच तक यात्रियों की भीड़ से ठसाठस हैं ऐसे में कन्फर्म सीट मिलना बेहद मुश्किल है। रेलवे की ओर से तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने और कई स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव देने के बावजूद यात्रियों को राहत नहीं मिल पा रही है।

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