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थाना क्षेत्र के गांव गहियरपुर निवासी 27 वर्षीय अमन कुमार बृहस्पतिवार को अपनी बहन पूजा की ससुराल गांव अतरई थाना सिकंदराराऊ जनपद हाथरस में सावन की सेवइयां देने के लिए जा रहे थे। बाइक पर उनके साथ छोटा भाई 10 वर्षीय नीलेश भी था। दोपहर करीब तीन बजे थाना क्षेत्र में शरीफपुर के पास बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। विज्ञापन



हादसे में अमन कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में नीलेश चोटिल हो गया। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सीएचसी भेजा। अमन का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय स्थित मोर्चरी में रखवाया है। विज्ञापन विज्ञापन



थाना क्षेत्र के गांव गहियरपुर निवासी 27 वर्षीय अमन कुमार बृहस्पतिवार को अपनी बहन पूजा की ससुराल गांव अतरई थाना सिकंदराराऊ जनपद हाथरस में सावन की सेवइयां देने के लिए जा रहे थे। बाइक पर उनके साथ छोटा भाई 10 वर्षीय नीलेश भी था। दोपहर करीब तीन बजे थाना क्षेत्र में शरीफपुर के पास बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई।हादसे में अमन कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में नीलेश चोटिल हो गया। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सीएचसी भेजा। अमन का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय स्थित मोर्चरी में रखवाया है।

मैनपुरी के कुरावली के गांव शरीफपुर के पास बृहस्पतिवार दोपहर बहन के घर सेवइयां देने जा रहे युवक की बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में गहियरपुर निवासी 27 वर्षीय युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाइक पर बैठा छोटा भाई घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।