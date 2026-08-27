रक्षाबंधन से पहले भाई की माैत: सेवइयां देने बहन के घर जा रहा था युवक, रास्ते में भयानक हादसे में गई जान
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: Arun Parashar Updated Thu, 27 Aug 2026 05:08 PM IST
सार
यूपी के मैनपुरी जिले में दर्दनाक हादसे में बहन के घर जा रहे भाई की सड़क हादसे में माैत हो गई। रक्षाबंधन के त्योहार से पहले घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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विस्तार
मैनपुरी के कुरावली के गांव शरीफपुर के पास बृहस्पतिवार दोपहर बहन के घर सेवइयां देने जा रहे युवक की बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में गहियरपुर निवासी 27 वर्षीय युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाइक पर बैठा छोटा भाई घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
थाना क्षेत्र के गांव गहियरपुर निवासी 27 वर्षीय अमन कुमार बृहस्पतिवार को अपनी बहन पूजा की ससुराल गांव अतरई थाना सिकंदराराऊ जनपद हाथरस में सावन की सेवइयां देने के लिए जा रहे थे। बाइक पर उनके साथ छोटा भाई 10 वर्षीय नीलेश भी था। दोपहर करीब तीन बजे थाना क्षेत्र में शरीफपुर के पास बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई।
हादसे में अमन कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में नीलेश चोटिल हो गया। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सीएचसी भेजा। अमन का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय स्थित मोर्चरी में रखवाया है।
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थाना क्षेत्र के गांव गहियरपुर निवासी 27 वर्षीय अमन कुमार बृहस्पतिवार को अपनी बहन पूजा की ससुराल गांव अतरई थाना सिकंदराराऊ जनपद हाथरस में सावन की सेवइयां देने के लिए जा रहे थे। बाइक पर उनके साथ छोटा भाई 10 वर्षीय नीलेश भी था। दोपहर करीब तीन बजे थाना क्षेत्र में शरीफपुर के पास बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई।
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हादसे में अमन कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में नीलेश चोटिल हो गया। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सीएचसी भेजा। अमन का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय स्थित मोर्चरी में रखवाया है।
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