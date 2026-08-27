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VIDEO: एसएन मेडिकल कॉलेज के जर्जर भवनों का ऑडिट शुरू, प्लास्टर गिरने से हुई थी बच्चे की मौत; मरम्मत की भी होगी जांच

आगरा ब्यूरो

Updated Thu, 27 Aug 2026 01:48 PM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 01:48 PM IST







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आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के जर्जर भवनों का ऑडिट बुधवार से शुरू हो गया। पांच सदस्यीय टीम ने पुराने भवनों की सूची बनाकर रिकॉर्ड खंगालने का काम किया। यह टीम मरम्मत की गुणवत्ता भी देखेगी। उधर, कुछ जर्जर भवनों में अब भी मरीजों का इलाज हो रहा है। बारिश होने से खतरे की संभावना बढ़ गई है। ... और पढ़ें

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