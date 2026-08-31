'बेटा...अब कैसे जिऊंगी': इंजेक्शन लगते ही तड़पने लगा मासूम, इकलौते बेटे की आंखों के सामने मौत; बेहोश हुई मां

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राजस्थान के धौलपुर जिले के नादौली की शाला निवासी दिनेश गोस्वामी के बेटे मानव को दो दिन से बुखार था। परिजन ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब दो बजे दिनेश अपनी पत्नी आशा देवी के साथ बच्चे को अस्पताल ले गए। वे अहीर की गढ़ी पुलिया के पास झोलाछाप गबडू के अस्पताल पहुंचे थे। विज्ञापन



राजस्थान के धौलपुर जिले के नादौली की शाला निवासी दिनेश गोस्वामी के बेटे मानव को दो दिन से बुखार था। परिजन ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब दो बजे दिनेश अपनी पत्नी आशा देवी के साथ बच्चे को अस्पताल ले गए। वे अहीर की गढ़ी पुलिया के पास झोलाछाप गबडू के अस्पताल पहुंचे थे। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने एक और मासूम की जान ले ली। सैंया क्षेत्र में एक झोलाछाप के इंजेक्शन लगाते ही पांच वर्षीय मानव ने तड़पकर दम तोड़ दिया। झोलाछाप अस्पताल बंद कर भाग निकला। परिजन के हंगामा करने पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। वहीं पोस्टमार्टम में मौत की वजह स्पष्ट नहीं होने पर विसरा सुरक्षित रखा गया है।

आरोप लगाया कि गबडू ने पहले बच्चे को बुखार उतारने का सिरप पिलाया। इसके 15-20 मिनट बाद उसे इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही बच्चा तड़पने लगा और उसने मलमूत्र भी त्याग दिया। यह देखकर परिजन घबरा गए। झोलाछाप ने उन्हें इमरजेंसी ले जाने के लिए कहा। निजी अस्पताल में पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने सैंया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी से भी रिपोर्ट तलब की है।





बेटा...तेरे बिना कैसे जिऊंगी

दिनेश मजदूरी करते हैं। मानव से बड़ी दो बहनें हैं, जिनकी उम्र आठ और छह साल है। इकलौते बेटे की मौत से मां आशा देवी बेहाल हैं। बेटा...तेरे बिना कैसे जिऊंगी...यह कहकर वह बार-बार बेहोश हो जा रही हैं। ऐसा दृश्य देखकर सभी की आंखें भर आईं।





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10-12 साल से चल रहा अस्पताल

अहीर की गढ़ी पुलिया में झोलाछाप गबडू का अस्पताल कई साल से चलने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बेखबर बने रहे। मृतक बच्चे के ताऊ अशोक गिरि का कहना है कि गबडू 10-12 साल से अस्पताल चला रहा है। यहां पहले भी मौतें हो चुकी हैं।





