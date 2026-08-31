युवक का खाैफनाक कदम: नशे में दांव पर लगा दी चार जिंदगियां, देवदूत बनी पुलिस माैत के मुंह से खींच लाई परिवार

आगरा के अछनेरा में घरेलू विवाद और शराब के नशे में एक व्यक्ति द्वारा पूरे परिवार को मौत के मुंह में धकेलने का मामला सामने आया है। युवक ने पत्नी के साथ मारपीट की। इसके बाद पत्नी और बच्चों को लेकर रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। खुद भी परिवार के साथ रेलवे ट्रैक पर ही लेट गया और ट्रेन का इंतजार करने लगा। इस दाैरान ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आननफानन परिवार को रेलवे ट्रैक से हटाया। परिवार के हटने के करीब पांच मिनट बाद ही ट्रैक से तेज रफ्तार में ट्रेन गुजरी।

वेदप्रकाश लोधी पुत्र भोलाराम उम्र 31 वर्ष का शराब के नशे में रविवार रात को घर में विवाद हो गया। इस पर उसने पत्नी ममता से मारपीट कर दी। इसके बाद पत्नी और बच्चों बेटी संध्या (ढाई वर्ष) और बेटा प्रिंस (6) को लेकर रात करीब 11 बजे वह रायभा रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां सुनसान पटरियों पर जाकर अपनी पत्नी और बच्चों को जबरन लिटा दिया।

चारों को पटरी पर लेटे देख स्टेशन परिसर और आसपास हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पीआरवी और थाना पुलिस की टीम बिना एक पल गंवाए मौके पर पहुंची। पुलिस ने पटरियों की तरफ दौड़ लगाई। चारों को ट्रैक से खींचकर दूर किया। जैसे ही पुलिस ने परिवार को वहां से हटाया, उसके ठीक पांच मिनट बाद उसी ट्रैक पर ट्रेन आ गई। यदि पुलिस पहुंचने में जरा भी देरी करती, तो पूरा परिवार काल के गाल में समा जाता।



घरेलू कलह और नशे में उठाया आत्मघाती कदम

पुलिस ने मौके से नशे में धुत वेदप्रकाश को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने उसका तुरंत चिकित्सीय परीक्षण (मेडिकल) कराया, जिसके बाद उसे थाने में बैठाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पारिवारिक विवाद के कारणों का पता लगाने में जुटी है।



