VIDEO: टिश्यू पेपर फैक्टरी में शाॅर्ट सर्किट से आग, जान बचाकर भागे मजदूर

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आगरा के थाना सदर क्षेत्र के कावेरी विहार फेज-1 में शनिवार दोपहर करीब तीन बजे एक टिश्यू पेपर और नेपकिन फैक्टरी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि अंदर काम कर रहे मजदूरों ने बाहर भागकर अपनी जान बचाई। दमकल की पांच गाड़ियों ने करीब सवा घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की लपटें और धुआं उठता देख आसपास के लोगों में भी अफरा-तफरी मच गई। कावेरी विहार फेज-1 एक रिहायशी कॉलोनी है और फैक्टरी के पास ही एक पेट्रोल पंप भी है। इस स्थिति को देखते हुए आसपास के घरों में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। एहतियातन अपने घर खाली कर बाहर निकल आए। फैक्टरी संचालक मुकेश सिंह ने बताया कि शनिवार दोपहर वह और उनका बेटा फैक्टरी में थे। वे मजदूरों से माल लोड करवाकर फैक्टरी बंद करने की तैयारी कर रहे थे तभी आग लग गई।

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