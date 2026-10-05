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VIDEO: युवा कराटे कप में मथुरा के खिलाड़ियों का दबदबा, 13 पदक जीते
आगरा के एकलव्य स्टेडियम में चार अक्तूबर को आयोजित युवा कराटे कप-2026 में मथुरा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 पदक अपने नाम किए। खिलाड़ियों ने नौ स्वर्ण, एक रजत और तीन कांस्य पदक जीतकर प्रतियोगिता में मथुरा का दबदबा कायम किया। ओपन कुमिते मुकाबलों में सिया चौधरी, अमृता यादव और कुंज चौधरी ने स्वर्ण पदक के साथ नकद पुरस्कार भी जीते। कुंज ने सब-जूनियर बालक, अमृता ने यूथ गर्ल्स और सिया ने कैडेट गर्ल्स ओपन कुमिते वर्ग में यह उपलब्धि हासिल की। गीता बालियान, अंबा देवी, अनन्या शर्मा, माधव चौधरी, तोहित और प्रिंस अग्रवाल ने भी अपने-अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। ध्रुव ने रजत, जबकि अर्जुन, अर्णव चौहान और आस्था यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की नजर अब आगामी दक्षिण एशियाई खेलों पर है। नेपाल में प्रस्तावित इन खेलों में कराटे को शामिल किया जाना है। ऐसे में युवा कराटे कप में मिला अनुभव खिलाड़ियों के लिए आगे की प्रतियोगिताओं में उपयोगी होगा। प्रशिक्षक सोनू निषाद और वेद प्रकाश पांडेय ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि नियमित अभ्यास और प्रतियोगिताओं के अनुभव से उनके प्रदर्शन में लगातार निखार आ रहा है। कोच राजीव सोनी और कंचन रानी प्रतियोगिता में उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। खिलाड़ियों की सफलता से अभिभावकों में भी उत्साह है।
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