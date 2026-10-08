VIDEO: एनएचएम कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार, इलाज पर पड़ेगा असर

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उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ ने समान वेतन और नियमित करने समेत छह सूत्री मांगों को लेकर बृहस्पतिवार से कार्य बहिष्कार का एलान किया है। इससे स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकीय सेवाएं प्रभावित होंगी। संघ के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि कई सालों से एनएचएम के संविदाकर्मियों को स्थायी करने की मांग की जा रही है।मुख्यमंत्री के नाम सीएमओ को ज्ञापन भी दे चुके हैं। ऐसे में 8 से 10 अक्तूबर तक कार्य बहिष्कार रहेगा। सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि इनकी मांगों को शासन तक पहुंचा दिया है। कार्य बहिष्कार को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इससे पहले लेडी लॉयल अस्पताल में बुधवार को संविदा कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।

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