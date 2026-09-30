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VIDEO: हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई जान

Arun Parashar

Updated Wed, 30 Sep 2026 08:53 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 08:53 PM IST







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आगरा के कुबेरपुर के छलेसर स्थित झरना नाले के पास एक कार में अचानक आग लग गई। कार चालक राजीव अग्रवाल फतेहाबाद के रहने वाले हैं। वह अपनी ससुराल कालिंदी विहार जा रहे थे। कार से अचानक धुआं उठता देख उन्होंने कूदकर जान बचाई। ... और पढ़ें

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