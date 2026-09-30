क्लास में छात्र ने शिक्षक को मारा: डांटने पर स्टूडेंट ने ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाए, फिर सिर पर कड़े से किया वार

शिक्षक विष्णु चंद्र त्रिवेदी बीएवी इंटर कॉलेज में बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं। दसवीं कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र बुधवार को गृहकार्य नहीं करके आया था। इस पर विष्णु चंद्र ने उसे फटकार लगाई और डांटा। छात्र इसी बात से नाराज हो गया और शिक्षक पर हमला कर दिया। घटना के बाद विद्यालय प्रबंधन ने तुरंत उसके माता-पिता को विद्यालय बुलाया और पूरे मामले की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घायल शिक्षक का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया।