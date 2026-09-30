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आगरा न्यूज: बल्केश्वर में टेंट गोदाम में लगी भीषण, लपटों पर काबू पाने में जुटी दमकल

Wed, 30 Sep 2026 04:28 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 30 Sep 2026 04:28 PM IST
सार

आगरा के बल्केश्वर में एक टेंट गोदाम में भीषण आग गई। क्षेत्र में अफरातफरी मच गई। माैके पर पहुंची दमकल लपटों पर काबू पाने के प्रयास में जुटी है।

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Massive fire breaks out at tent warehouse in Balkeshwar in Agra
टेंट गोदाम में लगी भीषण आग। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा के कमलानगर के बल्केश्वर क्षेत्र के कैलाश नगर में बलदेव धर्मशाला के पीछे टेंट के गोदाम में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ लगी है। 
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थाना कमलानगर पुलिस मौके पर पहुंच गई। माैके पर दमकल आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी है।

 
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