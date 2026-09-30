आगरा न्यूज: बल्केश्वर में टेंट गोदाम में लगी भीषण, लपटों पर काबू पाने में जुटी दमकल

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थाना कमलानगर पुलिस मौके पर पहुंच गई। माैके पर दमकल आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी है।



थाना कमलानगर पुलिस मौके पर पहुंच गई। माैके पर दमकल आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी है।

आगरा के कमलानगर के बल्केश्वर क्षेत्र के कैलाश नगर में बलदेव धर्मशाला के पीछे टेंट के गोदाम में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ लगी है।