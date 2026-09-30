जैन मुनि ने देखा ताजमहल: स्मारक में नक्काशी की ली जानकारी, समत्व सागर महाराज बोले- संरक्षण समाज की जिम्मेदारी

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मीडिया प्रभारी शुभम जैन ने बताया कि शाम को मुनिश्री ससंघ का ताजगंज जैन मंदिर से राहुल विहार जैन मंदिर के लिए मंगल विहार हुआ। राहुल विहार मंदिर में बृहस्पतिवार को वार्षिक कलशाभिषेक महोत्सव और 3 से 13 अक्तूबर तक श्री कल्पतरु महामंडल विधान का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान संजय बाबू जैन, संजय जैन, विजय जैन, योगेश जैन, विनय जैन, अरिहंत जैन, उत्सव जैन और नमोऽस्तु शासन संघ के युवा श्रद्धालु उपस्थित रहे।