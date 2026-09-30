जैन मुनि ने देखा ताजमहल: स्मारक में नक्काशी की ली जानकारी, समत्व सागर महाराज बोले- संरक्षण समाज की जिम्मेदारी
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 30 Sep 2026 08:37 PM IST
सार
जैन मुनि समत्व सागर महाराज ने बुधवार को ताजमहल का दीदार किया। इसके बाद मुनिश्री ससंघ का ताजगंज जैन मंदिर से राहुल विहार जैन मंदिर के लिए मंगल विहार हुआ।
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विस्तार
जैन मुनि समत्व सागर महाराज बुधवार सुबह विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल पहुंचे। उन्होंने स्थापत्य कला, उत्कृष्ट वास्तुशिल्प और नक्काशी को बारीकी से देखा। मुनिश्री ने कहा कि इनका संरक्षण करना समाज की नैतिक जिम्मेदारी है।
मीडिया प्रभारी शुभम जैन ने बताया कि शाम को मुनिश्री ससंघ का ताजगंज जैन मंदिर से राहुल विहार जैन मंदिर के लिए मंगल विहार हुआ। राहुल विहार मंदिर में बृहस्पतिवार को वार्षिक कलशाभिषेक महोत्सव और 3 से 13 अक्तूबर तक श्री कल्पतरु महामंडल विधान का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान संजय बाबू जैन, संजय जैन, विजय जैन, योगेश जैन, विनय जैन, अरिहंत जैन, उत्सव जैन और नमोऽस्तु शासन संघ के युवा श्रद्धालु उपस्थित रहे।
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मीडिया प्रभारी शुभम जैन ने बताया कि शाम को मुनिश्री ससंघ का ताजगंज जैन मंदिर से राहुल विहार जैन मंदिर के लिए मंगल विहार हुआ। राहुल विहार मंदिर में बृहस्पतिवार को वार्षिक कलशाभिषेक महोत्सव और 3 से 13 अक्तूबर तक श्री कल्पतरु महामंडल विधान का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान संजय बाबू जैन, संजय जैन, विजय जैन, योगेश जैन, विनय जैन, अरिहंत जैन, उत्सव जैन और नमोऽस्तु शासन संघ के युवा श्रद्धालु उपस्थित रहे।
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