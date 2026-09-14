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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Morari Bapu to hold Katha after 23 years in Agra

VIDEO: आगरा में 23 साल बाद मोरारी बापू करेंगे कथा, चार्टर प्लेन से पहुंचे संत; बैंडबाजे और पुष्पवर्षा कर किया स्वागत

Mon, 14 Sep 2026 11:52 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:52 PM IST
Morari Bapu to hold Katha after 23 years in Agra
23 वर्ष बाद एक बार फिर ताजनगरी संत मोरारी बापू की रामकथा के अमृत वचनों से सराबोर होने जा रही है। 15 से 23 सितंबर तक फतेहाबाद रोड स्थित जेपी वेडिंग ग्राउंड में होने वाली नौ दिवसीय रामकथा के लिए सोमवार को मोरारी बापू आगरा पहुंच गए। खेरिया हवाई अड्डे से फतेहाबाद रोड स्थित करुणानिधान परिवार के सदस्य ललित गुप्ता के आवास पहुंचने पर बैंड-बाजों और पुष्पवर्षा के बीच श्रद्धालुओं ने उनका भव्य स्वागत किया। गुजरात से चार्टर प्लेन से सोमवार दोपहर करीब 1:45 बजे खेरिया हवाई अड्डे पहुंचे बापू के आगरा आगमन की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्वागत के लिए पहुंच गए। बापू के दर्शन पाकर श्रद्धालुओं में उत्साह दिखाई दिया।
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