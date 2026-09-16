{"_id":"6aaada3b6395490b73041fed","slug":"video-monkeys-tear-flesh-from-son-arm-while-he-tries-to-save-his-father-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: पिता को बचा रहे बेटे की बांह से बंदरों ने नोंचा मांस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के बाह के विजयगढ़ी गांव में बंदरों के आतंक ने ग्रामीणों का जीना मुश्किल कर दिया है। मंगलवार सुबह 6 बजे बंदरों के झुंड ने बीमार सोनपाल पर हमला कर दिया था। उन्हें बचाने के लिए बेटा अमर सिंह ने बंदरों को भगाने का प्रयास किया, जिस पर बंदर उस पर टूट पड़े। 3 बंदर उसकी बांह से लटक गए। छुड़ाने का प्रयास किया, तो बांह का मांस नोंच लिया। लहुलुहान हुए अमर सिंह इलाज के लिए बाह सीएचसी पर पहुंचे। इधर सोमवार शाम बिक्रमपुर गांव में कुत्ते ने 4 लोगों को काट लिया था। मंगलवार को एक गाय को भी काट लिया। इतना ही नहीं घर के दरवाजे पर मौजूद 9 साल की अवनिका का पैर पकड़ कर खींचने का प्रयास किया। अवनिका ने पैर छुड़ाने की कोशिश की तो हथेली और बांह पर काट लिया। चीखने पर पहुंचे परिजन ने कुत्ते को भगा कर उसको बचाया। परिजन अवनिका को इलाज के लिए बाह सीएचसी लेकर पहुंचे। अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र वर्मा ने बताया कि कुत्ते और बंदर के काटने के घायलों को उपचार के साथ एआरवी की डोज दी गई है।

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