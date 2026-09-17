यूपी: पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव खेलने जा रहे बड़ा दांव, 100 सीटों पर सपा का है चौंकाने वाला प्लान
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 17 Sep 2026 10:43 AM IST
सार
समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज के बीच जनसंपर्क बढ़ाने की कवायद तेज की है। पार्टी के प्रदेश सचिव लल्ला गुर्जर ने पश्चिमी यूपी की 100 सीटों पर गुर्जर समाज के प्रभाव का दावा किया और पीडीए का जिक्र किया।
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विस्तार
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने गुर्जर वोट बैंक को साधने की मुहिम तेज कर दी है। बुधवार को प्रेस वार्ता में प्रदेश सचिव लल्ला गुर्जर ने बताया कि पश्चिमी यूपी की 100 सीटों पर गुर्जरों का प्रभाव है। 2027 में पीडीए के बल पर सपा सरकार बनाएगी।
एमजी रोड स्थित एक होटल में प्रदेश सचिव लल्ला गुर्जर ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। आरोप लगाया कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। गुर्जर समाज आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सरकार की नीतियों से नाराज है। वह अब सपा के पक्ष में लामबंद हो रहा है।
सपा नेता राहुल चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि पार्टी के प्रचार अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रमों को रोकने के लिए प्रशासनिक दबाव और पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि 2027 में यह गठबंधन प्रदेश में बदलाव लाएगा।
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एमजी रोड स्थित एक होटल में प्रदेश सचिव लल्ला गुर्जर ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। आरोप लगाया कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। गुर्जर समाज आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सरकार की नीतियों से नाराज है। वह अब सपा के पक्ष में लामबंद हो रहा है।
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सपा नेता राहुल चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि पार्टी के प्रचार अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रमों को रोकने के लिए प्रशासनिक दबाव और पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि 2027 में यह गठबंधन प्रदेश में बदलाव लाएगा।
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