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एमजी रोड स्थित एक होटल में प्रदेश सचिव लल्ला गुर्जर ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। आरोप लगाया कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। गुर्जर समाज आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सरकार की नीतियों से नाराज है। वह अब सपा के पक्ष में लामबंद हो रहा है।सपा नेता राहुल चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि पार्टी के प्रचार अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रमों को रोकने के लिए प्रशासनिक दबाव और पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि 2027 में यह गठबंधन प्रदेश में बदलाव लाएगा।