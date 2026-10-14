VIDEO: ट्रक की टक्कर से किसान की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया जाम

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आगरा के थाना इरादतनगर क्षेत्र में कुर्रा चित्तरपुर पुलिस चौकी के सामने बुधवार देर शाम तेज रफ्तार ट्रक ने एक किसान की जिंदगी छीन ली। हादसे में कुर्रा गांव निवासी 55 वर्षीय मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। चौकी के ठीक सामने हुए हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराने का प्रयास किया। मुकेश मजदूरी और खेती-किसानी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। बुधवार देर शाम वह किसी काम से घर से निकले थे। पास ही कुर्रा चित्तरपुर पुलिस चौकी के सामने पहुंचते ही इरादतनगर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मुकेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई।

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