1 of 6 बड़े बेटे ने सुनाई पिता की हैवानिय - फोटो : अमर उजाला

यूपी के मैनपुरी स्थित किन्हावर में एक ढाई साल के मासूम को शराब के नशे में धुत पिता ने जमीन पर पटक कर मार डाला। सूचना पर पुलिस जब जांच करने पहुंची तो मृतक के आठ वर्षीय भाई तेजू ने दिल दहला देने वाली हकीकत बताई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सीओ का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।





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2 of 6 मृतक बच्चे के भाइयों की फोटो - फोटो : अमर उजाला

दो बेटों ने बताई दिल दहला देने वाली वारदात

थाना क्षेत्र के गांव किन्हावर में रविवार शाम करीब पांच बजे ढाई साल के मासूम सौरभ उर्फ शौर्य की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जब मौके पर जांच करने के लिए पहुंची तो वहां मौजूद मृतक के 11 वर्षीय अभय और आठ वर्षीय तेजू ने दिल दहला देने वाला सच बताया।

3 of 6 जानकारी देती महिला - फोटो : अमर उजाला

'पापा ने भाई को पटक कर मार डाला'

अभय ने पुलिस को बताया कि वह दुकान से कुछ लेने के लिए गया था, तेजू ने बताया कि पिता शराब के नशे में धुत थे। उसने देखा कि पिता ने छोटे भाई शौर्य को उठा कर जमीन पर पटक कर मार डाला। बच्चे ने पिता पर गंभीर आरोप लगाए तो पुलिस भी हरकत में आ गई। पूछताछ के लिए शराबी पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि पुलिस अभी किसी गिरफ्तारी व हिरासत के संबंध में इनकार कर रही है।

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4 of 6 घर पर मौजूद ग्रामीण - फोटो : अमर उजाला

मोमोज खाने की जिद कर रहा था मासूम

वहीं, गांव में यह भी चर्चा है कि दोनों बड़े भाई खाने के लिए मोमोज लेकर आए तो ढाई साल का शौर्य भी मोमोज की जिद करने लगा। इस बात पर गुस्से में आकर शराबी पिता ने उसे जमीन पर पटक कर मार डाला। एक महीने पहले करवा चौथ के दिन शराबी ने अपनी पत्नी को भी बेरहमी से पीटा था। जिसके बाद पत्नी की तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई थी। पत्नी बंगाल की रहने वाली थी, जिस वजह से किसी ने कोई शिकायत भी दर्ज नहीं कराई। पुलिस ने दोनों बच्चों के बयान दर्ज किए, वहीं बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा है।

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5 of 6 मृतक को लेकर जाती पुलिस - फोटो : अमर उजाला