1 of 6 अजीम खान और अख्तरी बेगम - फोटो : अमर उजाला







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यूपी के मैनपुरी स्थित दिवनपुर साहिनी में जमीन के विवाद में बेटे पर ही माता-पिता को कार से कुचल कर हत्या करने का आरोप लगा है। कार की टक्कर से घायल आरोपी की बहन की हालत गंभीर है, पीजीआई सैफई में उपचार चल रहा है। उधर, पुलिस ने घटना की सत्यता जानने के लिए गांव पहुंच कर जानकारी जुटाई। अभी तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली है। शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है।

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2 of 6 पूछताछ करती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

अजीम का बड़े बेटे से चल रहा था विवाद

मिली जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के गांव दिवनपुर साहिनी निवासी 50 वर्षीय अजीम खान का उनके बड़े बेटे से दो बिसवा जमीन व मकान को लेकर विवाद चल रहा था। बेटा पिता के नाम की जमीन अपने नाम कराने की जिद पर अड़ा था। अजीम के चचेरे भाई इशरार के अनुसार, रविवार सुबह इसी को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद हुआ तो अजीम ने फोन कर पुलिस बुला ली। इस दौरान बेटा भाग गया, तब पुलिस कर्मियों ने अजीम से थाने आकर शिकायत देने की बात कही और चले गए।

3 of 6 अस्पताल में भर्ती बहन - फोटो : अमर उजाला

ईको कार से मारी बेटे ने टक्कर

अजीम अपनी पत्नी 40 वर्षीय अख्तरी बेगम और 16 वर्षीय बेटी गुल्फसा के साथ बाइक से किशनी थाने शिकायत करने गए। दोपहर करीब 12.30 बजे रास्ते में किसी का फोन आने पर अजीम बाइक से वापस गांव जा रहे थे। तभी दिवनपुर मार्ग से पहले तेज रफ्तार ईको कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद अजीम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं पत्नी व पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई।

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4 of 6 मृतक अख्तरी बेगम और पुलिस की टीम - फोटो : अमर उजाला

परिवार ने नहीं दी पुलिस को तहरीर

हादसे के बाद घटनास्थल पर एकत्र हुए ग्रामीण व परिजन अख्तरी बेगम और गुल्फसा को उपचार के लिए पीजीआई सैफई ले गए। वहां जांच के बाद चिकित्सक ने अख्तरी बेगम को मृत घोषित कर दिया। गुल्फसा की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रभारी निरीक्षक गिरीश कुमार ने गांव पहुंच कर जानकारी जुटाई। ग्रामीणों व मृतकों के परिजन से बात की। थाना प्रभारी ने बताया कि अभी घटना के संबंध में कोई तहरीर नहीं मिली है। अजीम के शव का मैनपुरी और अख्तरी बेगम के शव का सैफई में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

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5 of 6 पिता की मौत, बेटी घायल - फोटो : अमर उजाला