सोशल मीडिया के जरिए हुई थी अरूणा की पहचान

एसपी ओपी सिंह ने रविवार शाम को प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि 25 नवंबर की सुबह निर्माणाधीन मथुरा-बरेली हाईवे पर क्यामपुर बहेड़िया गांव के सामने एक अज्ञात महिला का शव मिला था। पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से महिला की पहचान कराने का प्रयास किया। शनिवार को शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र की मठिया कॉलोनी निवासी उसके भाई अमित कुमार ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव की पहचान अपनी बहन अरुणा यादव उर्फ नीतू पत्नी अजय यादव निवासी भरतामऊ थाना मिर्जापुर जिला शाहजहांपुर के रूप में की थी। भाई की तहरीर पर सदर कोतवाली में हत्या, साक्ष्य मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।